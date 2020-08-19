Morgan Stanley en güvenli limanı açıkladı















Morgan Stanley, 2020 yılının geri kalanı için en güvenli liman olarak Japon Yeni veya İsviçre Frangı'nı değil ABD Doları'nı işaret etti.

ABD Dolarının dün itibariyle önde gelen para birimlerinin oluşturduğu sepet karşısında 27 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ve dolar endeksinin Mayıs 2018'den bu yana ilk kez 92,477 puanı gördüğünü belirten Morgan Stanley, düşük faiz ortamının da etkisi ile ABD Doları'nın cazip hale geldiğini savundu.

Morgan Stanley analistleri yayınladıkları araştırma notunda, "ABD Doları'nın en iyi güvenli liman olmasını bekliyoruz, özellikle düşük ABD faizlerinin doları carry tradeler daha için cazip bir fonlama para birimi haline getirdiği ortamda" ifadelerine yer verdi.