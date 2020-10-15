ABD`li uluslararası yatırım bankacılığı devlerinden Morgan Stanley`nin net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2,7 milyar dolar oldu.
Morgan Stanley`nin üçüncü çeyrek karı arttı
15.10.2020 17:45
Son güncelleme : 15.10.2020 17:57
AA
Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artış göstererek 2,7 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'un üçüncü çeyreğinde 2,1 milyar dolar net kar elde etmişti.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,27 dolar olan kurumun hisse başına karı, 2020'nin aynı döneminde 1,66 dolara yükseldi.
Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 11,7 milyar dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Morgan Stanley'nin geliri 10 milyar dolar olmuştu.
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|PETKM
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|
|ECILC
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