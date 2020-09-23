Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.
Motorinde 11 kuruş indirim
23.09.2020 16:13
Son güncelleme : 23.09.2020 16:15
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,96 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 5,91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5,99 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
15:591.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:597,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,7260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6960
En Düşük
7,6530
15:599,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:59465,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,84
|Açılış
|: 465,55
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ADESE
|2,31
|365.215.516
|% 10,00
|
|ARMDA
|81,40
|17.345.336
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.809.436
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SONME
|18,60
|57.422.103
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|SISE
|6,84
|1.690.795.066
|% 2,24
|
|PETKM
|4,21
|1.040.591.346
|% -0,47
|
|KRDMD
|3,34
|798.824.703
|% 1,83
|
|ADESE
|2,31
|365.215.516
|% 10,00
|
|GARAN
|6,56
|358.704.284
|% 1,39
|
|PETKM
|4,21
|1.040.591.346
|% -0,47
|
|SISE
|6,84
|1.690.795.066
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|798.824.703
|% 1,83
|
|ADESE
|2,31
|365.215.516
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|167.106.711
|% 0,94
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6923
|7,6953
|% 0,43
|
|Euro
|8,9912
|9,0011
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7710
|9,8200
|% 0,37
|
|Frank
|8,3189
|8,3690
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0449
|2,0552
|% 0,36
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-17,37
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|0,00
|
|Tam
|3.077
|3.154
|-38,18
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-18,47
|
|Çeyrek
|746
|763
|-9,24
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|5,76
|5,77
|-0,25
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|0,24
|
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