Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidilecek.
Motorinde 17 kuruş indirim
09.09.2020 16:54
Son güncelleme : 09.09.2020 16:58
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,95 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:421.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
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1.099
En Düşük
1.087
16:427,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
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7,4983
En Düşük
7,4760
16:428,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0452
|Açılış
|: 8,8500
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|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,8643
En Düşük
8,7995
16:42468,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,47
|Açılış
|: 467,48
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|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
468,78
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler16:42
|FMIZP
|88,00
|28.735.136
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.453.641
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|INTEM
|19,37
|18.502.455
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|EUYO
|2,15
|80.273.390
|% -9,66
|
|TDGYO
|6,50
|28.938.710
|% -9,34
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|PETKM
|4,37
|1.567.119.298
|% 6,59
|
|TUPRS
|82,20
|778.460.973
|% 3,72
|
|AFYON
|4,19
|734.645.528
|% 4,23
|
|TSPOR
|7,16
|696.840.933
|% 9,98
|
|ODAS
|2,60
|635.766.291
|% 4,00
|
|PETKM
|4,37
|1.567.119.298
|% 6,59
|
|ODAS
|2,60
|635.766.291
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,78
|378.139.619
|% -1,66
|
|ZOREN
|2,79
|526.343.013
|% 6,08
|
|AFYON
|4,19
|734.645.528
|% 4,23
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4907
|7,4925
|% 0,14
|
|Euro
|8,8521
|8,8577
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,6977
|9,7464
|% 0,12
|
|Frank
|8,1584
|8,2076
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9916
|2,0015
|% 0,12
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|12,26
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|34,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|33,72
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|16,31
|
|Çeyrek
|750
|767
|8,16
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,07
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|0,25
|