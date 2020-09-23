Milliyet.com.tr`nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibarıyla 11 kuruş indirim bekleniyor.
Motorine 11 kuruş indirim bekleniyor!
23.09.2020 09:29
Son güncelleme : 23.09.2020 09:39
Bu gece yarısı motorinin litre fiyatında 11 kuruş indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
0
En Düşük
0
18:057,6825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6828
En Düşük
7,6530
18:058,9823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9905
En Düşük
8,9397
18:05464,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,39
|Açılış
|: 464,00
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,51
|28.394.107
|% 0,00
|
|ARENA
|37,88
|62.865.885
|% 0,00
|
|DNISI
|9,30
|9.496.000
|% 0,00
|
|FENER
|33,78
|168.138.584
|% 0,00
|
|HALKB
|4,98
|163.981.440
|% 0,00
|
|SUMAS
|39,78
|1.683.965
|% -9,16
|
|RTALB
|50,65
|186.282.780
|% 0,00
|
|ORGE
|7,08
|14.642.493
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,60
|214.289.672
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,87
|208.421.243
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 0,00
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 0,00
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6795
|7,6823
|% 0,26
|
|Euro
|8,9732
|8,9843
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7091
|9,7578
|% -0,27
|
|Frank
|8,2936
|8,3436
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0401
|2,0503
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-20,22
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-1,17
|
|Gümüş Gr.
|5,72
|5,73
|-0,29
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
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17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005