Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Motorine 11 kuruş indirim bekleniyor!

23.09.2020 09:29

Son güncelleme : 23.09.2020 09:39
Milliyet.com.tr`nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibarıyla 11 kuruş indirim bekleniyor.



Bu gece yarısı motorinin litre fiyatında 11 kuruş indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.


ETİKETLER
motorinbenzinindirim




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.096
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.096  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 3,51 28.394.107 % 0,00  
ARENA 37,88 62.865.885 % 0,00  
DNISI 9,30 9.496.000 % 0,00  
FENER 33,78 168.138.584 % 0,00  
HALKB 4,98 163.981.440 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6795 7,6823 % 0,26  
Euro 8,9732 8,9843 % 0,06  
Sterlin 9,7091 9,7578 % -0,27  
Frank 8,2936 8,3436 % -0,08  
Riyal 2,0401 2,0503 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.880 -20,22  
Altın Gr. 463 463 -4,94  
Cumhuriyet 3.128 3.176 28,00  
Tam 3.115 3.192 26,94  
Yarım 1.505 1.544 13,04  
Çeyrek 755 772 6,52  
Gümüş.Ons 23,19 23,23 -1,17  
Gümüş Gr. 5,72 5,73 -0,29  
B. Petrol 41,30 41,30 -0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru