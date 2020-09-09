Motorine ikinci büyük indirim geliyor















Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre bu gece motorinin pompa fiyatlarında 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.