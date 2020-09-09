Akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatına dün itibariyle gelen 21 kuruşluk indirimin ardından bir büyük indirim daha geliyor.
Motorine ikinci büyük indirim geliyor
09.09.2020 09:27
Son güncelleme : 09.09.2020 09:38
Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre bu gece motorinin pompa fiyatlarında 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.090
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0
En Düşük
0
18:057,4916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4916
En Düşük
7,4760
18:058,8156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,8250
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|Önceki Kapanış
|: 8,8150
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8,8277
En Düşük
8,7995
18:05463,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 463,63
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,62
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% 211,49
|
|EREGL
|8,93
|227.278.924
|% 0,00
|
|GRNYO
|2,35
|30.917.669
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,21
|106.308.879
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|530.181.847
|% 0,00
|
|EREGL
|8,93
|227.278.924
|% 0,00
|
|GRNYO
|2,35
|30.917.669
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,21
|106.308.879
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|530.181.847
|% 0,00
|
|KENT
|412,00
|14.857.907
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 0,00
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 0,00
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 0,00
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 0,00
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4877
|7,4903
|% 0,11
|
|Euro
|8,8099
|8,8164
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,6594
|9,7078
|% -0,28
|
|Frank
|8,1152
|8,1641
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9897
|1,9996
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-4,41
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,58
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57DGGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 267 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TSKB, KRDMD
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK