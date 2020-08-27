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Murat Uysal Jackson Hole toplantılarına katılacak

27.08.2020 11:40

Son güncelleme : 27.08.2020 11:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, dünyanın önde gelen merkez bankalarından temsilcilerin, akademisyenlerin ve ekonomistlerin katkılarıyla sunum ve panel oturumlarının gerçekleştirileceği Jackson Hole toplantılarında katılımcı olarak yer alacak.



AA

TCMB'den yapılan açıklamaya göre her yıl Kansas City Fed'in Jackson Hole, Wyoming'de düzenlediği "Jackson Hole Sempozyumu" koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl sanal ortamda gerçekleşecek.

Sempozyum, bugün başlayacak ve iki gün sürecek. Dünyanın önde gelen merkez bankalarından temsilcilerin, akademisyenlerin ve ekonomistlerin katkılarıyla sunum ve panel oturumlarının gerçekleştirileceği sempozyumda TCMB Başkanı Murat Uysal da katılımcı olarak yer alacak.

Bu yıl "Gelecek 10 Yıla Seyir: Para Politikasına Yansımalar" başlığı ile düzenlenecek sempozyumda sunum ve tartışmaların yanı sıra koronavirüs döneminde merkez bankacıların karşılaştığı zorluklar ve virüsün dünya ekonomisine etkilerini ele alan bir dizi akademik çalışma sunulacak.


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