TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz" dedi.
Nefes kredisi bugün itibarıyla yeniden başlıyor
27.04.2020 13:51
Son güncelleme : 27.04.2020 14:00
İHA
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira
kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek. Bizim
için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak."
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|RTALB
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|LKMNH
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|BANVT
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|% 10,00
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|75.076
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|GUSGR
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|IHLGM
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|ODAS
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|YKBNK
|2,08
|154.648.595
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|GARAN
|8,31
|592.402.241
|% 2,34
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,6465
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|%
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|385
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|Gümüş.Ons
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