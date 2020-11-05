The Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England - BoE), faiz oranlarını negatif düzeylere çekme konusunu gündemine aldı.
`Negatif faiz oranları BoE gündeminde`
05.11.2020 08:59
Son güncelleme : 05.11.2020 09:04
BoE faiz kararını bugün açıklayacak.
Habere göre, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2 Aralık'ta sona erecek Covid-19 pandemisine bağlı genel kısıtlamalar sürecinde hükümet, özellikle ülke genelinde iş dünyası için hazırlanan desteklerin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.
Buna göre hükümet, yeni önlemlerden etkilenecek olan çalışanların ücretlerinin karşılanacak bölümünü, daha önce açıklanan yüzde 67'den yüzde 80'e yükseltecek.
18:051.168
En Yüksek
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1.154
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|: 515,85
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En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|17,60
|1.906.114
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|30.866.671
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.309.797
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.510
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.889.657
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.417.291
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4611
|8,4728
|% 0,61
|
|Euro
|9,9357
|9,9602
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,9307
|10,9855
|% 0,26
|
|Frank
|9,2396
|9,2953
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2465
|2,2578
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,30
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
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17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
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17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
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17:54ORGE
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17:53TDGYO
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