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New York borsası düşüşle açıldı

04.06.2020 17:13

Son güncelleme : 04.06.2020 17:13
New York borsası, güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalışla 26.226,49 puandan  işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 3.109,90 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,33 değer kaybıyla 9.651,09 puandan işlem görmeye başladı.

Hafta başından bu yana ekonominin normalleşmesine yönelik artan  iyimserlikle pozitif bir seyir izleyen endekslerdeki düşüşte, beklenenden kötü  gelen ekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı  talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 877 bin olarak kaydedildi ve  piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu beklenti, verinin 1 milyon  800 bin olması bekleniyordu.

Kovid-19 salgınının etkisiyle ABD'de ilk kez işsizlik maaşı  başvurusunda bulunanların sayısı, son 11 haftada ise 42,6 milyona ulaştı.

Ayrıca, ABD'de dış ticaret açığı da Kovid-19 salgınının ekonomik  etkileri sonucu nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,7 artarak 49,4 milyar dolara  yükseldi. Ülkenin dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 49  milyar dolar olması yönündeydi.




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