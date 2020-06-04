New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
04.06.2020 17:13
Son güncelleme : 04.06.2020 17:13
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalışla 26.226,49 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 3.109,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 9.651,09 puandan işlem görmeye başladı.
Hafta başından bu yana ekonominin normalleşmesine yönelik artan iyimserlikle pozitif bir seyir izleyen endekslerdeki düşüşte, beklenenden kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 877 bin olarak kaydedildi ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu beklenti, verinin 1 milyon 800 bin olması bekleniyordu.
Kovid-19 salgınının etkisiyle ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, son 11 haftada ise 42,6 milyona ulaştı.
Ayrıca, ABD'de dış ticaret açığı da Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,7 artarak 49,4 milyar dolara yükseldi. Ülkenin dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 49 milyar dolar
olması yönündeydi.
16:57109.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 480,33
|Açılış
|: 109.384
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|Önceki Kapanış
|: 109.111
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109.853
En Düşük
108.779
16:576,7623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
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6,7702
En Düşük
6,7128
16:577,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,6150
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|Önceki Kapanış
|: 7,5900
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7,6279
En Düşük
7,5332
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,05
|Açılış
|: 371,00
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|Önceki Kapanış
|: 367,95
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373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|3,63
|71.796.258
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.406.872
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|38.154.772
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.306.669
|% 9,97
|
|AVGYO
|2,16
|41.875.767
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.920.680
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.184.799.258
|% 1,04
|
|ASELS
|31,86
|1.040.690.972
|% 0,31
|
|GARAN
|8,17
|821.227.411
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|652.740.616
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,64
|588.264.632
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,64
|588.264.632
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|652.740.616
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,38
|224.069.167
|% 1,47
|
|TSKB
|1,16
|159.105.208
|% 0,87
|
|KARSN
|1,89
|251.734.219
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4649
|8,5074
|% 0,20
|
|Frank
|7,0269
|7,0692
|% 0,63
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,00
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.441
|14,30
|
|Tam
|2.482
|2.512
|14,70
|
|Yarım
|1.211
|1.226
|7,20
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,60
|