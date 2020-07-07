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New York borsası düşüşle açıldı

07.07.2020 17:16

Son güncelleme : 07.07.2020 17:16
New York borsası güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,79  azalışla 26.078,48 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,67 düşüşle 3.158,40 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,34 kayıpla 10.397,84 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla  ekonomik toparlanmaya ilişin endişeler piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Ekonomik toparlanmadan doğrudan faydalanacak hava yolu ve seyahat  şirketlerinin hisseleri, açılış öncesi işlemlerde en fazla kaybedenler arasında  yer aldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, The  Financial Times'a verdiği röportajda, Kovid-19 vakaları artmaya devam ettikçe ABD  ekonomisinin toparlanmasının "engebeli" olacağını belirtti.




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