New York borsası güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
07.07.2020 17:16
Son güncelleme : 07.07.2020 17:16
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,79 azalışla 26.078,48 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 0,67 düşüşle 3.158,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 10.397,84 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla ekonomik toparlanmaya ilişin endişeler piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.
Ekonomik toparlanmadan doğrudan faydalanacak hava yolu ve seyahat şirketlerinin hisseleri, açılış öncesi işlemlerde en fazla kaybedenler arasında yer aldı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, The Financial Times'a verdiği röportajda, Kovid-19 vakaları artmaya devam ettikçe ABD ekonomisinin toparlanmasının "engebeli" olacağını belirtti.
17:01119.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 891,13
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
17:016,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
17:017,7577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0087
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:01394,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,81
|Açılış
|: 394,55
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,56
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|54.854.576
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.296.973
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|120.986.333
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.137.569
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|84.396.825
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.020.518
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|15.609.729
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,28
|3.794.143.005
|% 6,54
|
|ODAS
|2,92
|1.537.046.582
|% 2,82
|
|SISE
|6,46
|1.523.011.108
|% 8,21
|
|TKFEN
|17,99
|1.357.353.504
|% 1,01
|
|GARAN
|8,34
|1.316.217.514
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,28
|3.794.143.005
|% 6,54
|
|ODAS
|2,92
|1.537.046.582
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,92
|682.661.665
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,77
|521.321.888
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,25
|627.808.312
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5934
|8,6365
|% 0,56
|
|Frank
|7,2557
|7,2995
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|7,23
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.654
|-1,00
|
|Tam
|2.630
|2.641
|2,50
|
|Yarım
|1.277
|1.292
|1,30
|
|Çeyrek
|639
|647
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,18
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:16XU100
Endeks 119, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 28, 835.00 milyon TL de
-
17:16ORGE
Yüzde 9.62 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 111, 451 adet işlem
-
17:15SAYAS
Yüzde 4.23 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 331 adet işlem
-
17:14SEKUR
Yüzde 6.07 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 166, 329 adet işlem
-
17:13AGYO
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 767, 892 adet işlem