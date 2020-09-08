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New York borsası düşüşle açıldı

08.09.2020 17:29

Son güncelleme : 08.09.2020 17:31
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe teknoloji hisselerindeki sert kayıpların etkisi sonucu düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,44 azalışla 27.728,80 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 2,05 düşüşle 3.356,75 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 3,65 azalışla 10.900,38 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de resmi tatil dolayısıyla dün kapalı olan piyasalarda endeksler, bugün açılışta teknoloji hisselerinin öncülüğündeki düşüşünü sürdürdü.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın beklentilerin aksine S&P 500 Endeksi'ne girememesinin ardından hisseleri yüzde 18'in üzerinde değer kaybetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydederken, Facebook, Amazon, Netflix ve Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

ABD'de özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana ardı ardına kırılan rekorlar sonrası geçen hafta kar satışlarının etkisini artırması ile pay piyasalarında sert düşüşler görülmüştü.

ABD ve Çin arasında artan gerilim de New York borsasındaki negatif seyirde etkili bir diğer faktör oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İşçi Bayramı nedeniyle dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve Çin ekonomilerini birbirinden "ayrıştırma" fikrini tekrar gündeme getirdi. Çin'deki işleri ABD'ye geri getirme sözü veren Trump, "Milyarlarca dolar kaybediyoruz ve onlarla iş yapmazsak milyarlarca dolar kaybetmezdik." dedi.


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