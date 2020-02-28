New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi nedeniyle, haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
28.02.2020 18:12
Son güncelleme : 28.02.2020 18:12
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,92 azalışla 25.270,83 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 3,2 düşüşle 2.885,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 4,61 azalışla 8.269,74 puandan işlem gördü.
Kovid-19 salgınının dünya genelinde hızla yayılması ve ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle, endekslerdeki aşağı yönlü seyir sürüyor. Analistler, piyasaların 2008 finansal krizinden bu yana en kötü haftasını yaşadığını belirtiyor.
17:57105.824
En Yüksek
|Değişim
|: -4,16%
|| -4.594,69
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:576,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
17:576,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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6,9146
En Düşük
6,8179
17:57324,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,45
|Açılış
|: 324,77
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|46.743.843
|% 14,79
|
|HUBVC
|25,96
|17.432.742
|% 12,22
|
|LINK
|27,04
|8.354.420
|% 11,83
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,51
|52.015.659
|% -11,70
|
|VERUS
|19,52
|4.716.024
|% -11,03
|
|BUCIM
|3,42
|1.675.393
|% -10,94
|
|BAGFS
|14,39
|16.768.220
|% -10,29
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,75
|1.657.339.740
|% -3,29
|
|ASELS
|27,68
|1.077.782.175
|% -1,07
|
|GARAN
|9,52
|575.379.211
|% -6,58
|
|AKBNK
|6,77
|315.933.099
|% -6,10
|
|ODAS
|1,94
|264.823.957
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|221.716.623
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|175.986.018
|% -5,43
|
|THYAO
|11,75
|1.657.339.740
|% -3,29
|
|ODAS
|1,94
|264.823.957
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,32
|264.425.872
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9819
|8,0219
|% 0,14
|
|Frank
|6,4198
|6,4585
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6573
|1,6656
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,12
|
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