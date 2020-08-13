Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası karışık seyirle açıldı

13.08.2020 17:36

Son güncelleme : 13.08.2020 17:38
New York borsası, ABD`de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düşmesinin ardından güne karışık seyirle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,34 kayıpla 27.881,36 puandan ve S&P 500 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 3.372,02 puandan işlem gördü.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,20 kazançla 11.034,47 puandan işlem görmeye başladı. Dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, beklenenden iyi gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ağustos ile biten haftada 963 bine gerileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü.

Öte yandan, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler gündemdeki yerini korurken, görüşmelerin yeniden ne zaman başlayacağına dair belirsizlik, Beyaz Saray ve Demokratların söz konusu teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varamayacağına ilişkin endişeleri artırdı.


ETİKETLER
Dow JonesNew YorkBorsaBorsa İstanbul




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:231.101
Değişim :  -1,22% |  -13,59
Açılış :  1.119  
Önceki Kapanış :  1.114  
En Yüksek
1.126 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler17:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 4,95 4.052.908 % 10,00  
MSGYO 4,18 39.585.179 % 10,00  
KENT 2.081,80 8.287.886 % 10,00  
AYCES 47,30 383.272 % 10,00  
AKYHO 5,51 84.844.231 % 9,98  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Dolar 7,3273 7,3358 % 0,03  
Euro 8,6816 8,6990 % 0,66  
Sterlin 9,5629 9,6109 % 0,37  
Frank 8,0130 8,0613 % 0,06  
Riyal 1,9439 1,9536 % -0,30  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.947 30,41  
Altın Gr. 457 457 5,17  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.107 12,17  
Yarım 1.465 1.503 5,89  
Çeyrek 735 751 2,94  
Gümüş.Ons 26,79 26,83 1,30  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,26  
B. Petrol 45,28 45,28 -0,15  
Seans Raporu 17:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru