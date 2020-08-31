New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
New York borsası nasıl açıldı?
31.08.2020 17:04
Son güncelleme : 31.08.2020 17:05
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,33 kayıpla 28.558,31 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 3.505,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kazançla 11.733,31 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, piyasaların yeni haftada ağustos ayına ilişkin ISM imalat endeksi ile istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemini takip edeceğini bildirdi.
16:491.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -15,85
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.082
16:497,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
16:498,7738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0725
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7826
En Düşük
8,6730
16:49464,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,42
|Açılış
|: 464,74
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler16:49
|TURGG
|84,15
|31.507.093
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.591.906
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.414.865
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|36.165.576
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.601.828
|% 10,00
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|GEDIK
|9,64
|27.502.416
|% -4,93
|
|EKIZ
|8,41
|653.101
|% -4,54
|
|KRDMD
|3,12
|1.221.700.915
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,76
|632.463.971
|% -3,83
|
|GUSGR
|6,29
|548.369.659
|% -2,48
|
|GARAN
|6,82
|522.068.510
|% -1,45
|
|PETKM
|3,96
|449.553.758
|% -1,98
|
|KRDMD
|3,12
|1.221.700.915
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,76
|632.463.971
|% -3,83
|
|PETKM
|3,96
|449.553.758
|% -1,98
|
|ZOREN
|2,79
|273.766.130
|% 0,36
|
|GSRAY
|3,12
|292.362.559
|% 1,63
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3498
|7,3526
|% 0,26
|
|Euro
|8,7671
|8,7738
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,7597
|9,8086
|% -0,02
|
|Frank
|8,1099
|8,1587
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% 0,17
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|5,80
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|7,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|6,44
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|3,12
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,04
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,12
|
|B. Petrol
|45,89
|45,89
|0,08
|
Seans Raporu
16:49
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-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 93 kaybederek (% -1.61 ) 1, 222
-
17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TURGG, INTEM
-
17:00XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 10, 814.00 milyon TL de
-
16:55XU100
Endeks 1, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 47 altında . İşlem hacmi 10, 651.00 milyon TL de
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TSKB, YKBNK