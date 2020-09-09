New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,95 artışla 27.762,79 puandan işlem gördü.
New York borsası nasıl açıldı?
09.09.2020 17:06
Son güncelleme : 09.09.2020 17:07
AA
S&P 500 endeksi yüzde 1,36 yükselişle 3.377 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,89 kazançla 11.053,08 puandan işlem görmeye başladı.
Teknoloji hisselerindeki kayıpların etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi. Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsası, dün haftaya teknoloji hisselerindeki satışların artarak devam etmesi sonucu sert düşüşle başlamıştı.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 6'nın, Microsoft'un hisseleri yüzde 5'in, Facebook ve Amazon'un hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise beklentilerin aksine S&P 500 Endeksi'ne girememesinin ardından yüzde 20'yi aşkın düşüş kaydetmişti.
16:521.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.099
En Düşük
1.087
16:527,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
16:528,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
16:52468,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,69
|Açılış
|: 468,52
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
468,84
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ARMDA
|62,70
|17.486.496
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|28.745.608
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|INTEM
|19,37
|18.514.096
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|EUYO
|2,15
|80.280.539
|% -9,66
|
|TDGYO
|6,51
|29.259.471
|% -9,21
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|PETKM
|4,33
|1.689.246.501
|% 5,61
|
|TUPRS
|82,00
|861.100.107
|% 3,47
|
|AFYON
|4,19
|737.737.454
|% 4,23
|
|TSPOR
|7,16
|697.351.849
|% 9,98
|
|ODAS
|2,60
|648.749.872
|% 4,00
|
|PETKM
|4,33
|1.689.246.501
|% 5,61
|
|ODAS
|2,60
|648.749.872
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,79
|379.509.236
|% -1,10
|
|ZOREN
|2,80
|560.569.991
|% 6,46
|
|AFYON
|4,19
|737.737.454
|% 4,23
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4899
|7,4925
|% 0,14
|
|Euro
|8,8472
|8,8533
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,7017
|9,7504
|% 0,16
|
|Frank
|8,1652
|8,2144
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9919
|2,0019
|% 0,14
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,72
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|34,00
|
|Tam
|3.090
|3.169
|31,17
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|15,08
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,54
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,88
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|0,20
|