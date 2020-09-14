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New York borsası nasıl açıldı?

14.09.2020 17:15

Son güncelleme : 14.09.2020 17:18
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puan değer kazandı ve yüzde 0,73 artışla 27.866,32 puandan işlem gördü.



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S&P 500 endeksi yüzde 1,06 yükselişle 3.376,35 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 11.011,34 puandan işlem görmeye başladı.

New York borsasında, geçen hafta, teknoloji hisselerinde artan oynaklık, petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovide-19) aşısına ilişkin gelişmelerle dalgalı bir seyir izleyen endeksler, yeni haftaya yükselişle başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, teknoloji hisselerindeki toparlanma ile Kovid-19 aşısına ilişkin iyimserlik etkili oldu. Teknoloji şirketlerine ilişkin haber akışıyla teknoloji hisseleri pozitif bir seyir izledi. Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Nvidia, çip üreticisi Arm'ı 40 milyar dolara satın almak için SoftBank ile anlaştığını duyururken, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı, şirketin TikTok'un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı bildirildi.

Öte yandan, bir gönüllüde ortaya çıkan hastalık nedeniyle Kovid-19 aşı çalışmalarını durdurma kararı alan Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca, aşının klinik denemelerinin verilen aranın ardından yeniden devam edeceğini açıkladı.

Analistler, bu hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni para politikası stratejisi sonrası 15-16 Eylül'de gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini bildirdi.


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