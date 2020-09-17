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New York borsası nasıl açıldı?

17.09.2020 17:08

Son güncelleme : 17.09.2020 17:10
New York borsası, ABD Merkez Bankası`nın (Fed) faiz kararı sonrası güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,15 azalışla 27.709,51 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,56 düşüşle 3.332,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 azalışla 10.828,46 puandan işlem görmeye başladı.

Fed'in dün açıkladığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları sonrası New York borsasında endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde açılışta negatif bir seyir izledi.

Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, FOMC toplantısından çıkan kararlar ile beklenenden kötü gelen işsizlik maaşı başvuruları etkili oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin beklentiler dahilinde yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakıldığı belirtildi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell ise FOMC kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ederek doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi ancak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.


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