New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,58 azalışla 27.221,49 puandan işlem gördü.
New York borsası nasıl açıldı?
21.09.2020 16:50
Son güncelleme : 21.09.2020 16:53
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S&P 500 endeksi yüzde 1,61 düşüşle 3.265,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 azalışla 10.616,36 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik etkili oldu.
16:381.098
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -14,36
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.096
16:387,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0677
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6252
En Düşük
7,5393
16:388,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
16:38469,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,60
|Açılış
|: 469,81
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
468,53
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EGPRO
|21,34
|7.225.418
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.634.810
|% 10,00
|
|RODRG
|5,28
|376.533
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|1.423.854
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.029.767
|% -9,99
|
|NUGYO
|6,95
|22.376.262
|% -9,15
|
|MRSHL
|316,00
|25.720.601
|% -8,01
|
|SISE
|6,64
|1.616.854.458
|% 3,91
|
|KRDMD
|3,28
|1.171.578.573
|% 1,23
|
|RTALB
|51,70
|432.665.247
|% 1,77
|
|PETKM
|4,30
|398.061.597
|% -2,27
|
|GARAN
|6,53
|389.339.360
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,28
|1.171.578.573
|% 1,23
|
|SISE
|6,64
|1.616.854.458
|% 3,91
|
|IHLAS
|1,06
|137.231.068
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,75
|196.476.535
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,01
|188.811.681
|% -0,99
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6216
|7,6244
|% 0,91
|
|Euro
|8,9635
|8,9683
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7492
|9,7981
|% 0,20
|
|Frank
|8,3074
|8,3574
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0259
|2,0361
|% 0,88
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-32,16
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|-23,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|-24,85
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-12,02
|
|Çeyrek
|755
|772
|-6,01
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,13
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,81
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:48KAPLM
Yüzde -7.23 oranında düşüşle 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 491, 922 adet işlem
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16:47NUGYO
Yüzde -9.15 oranında düşüşle 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 300 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 85 kaybederek (% -1.20 ) 1, 225
-
16:46XU100
Endeks 1, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 11, 514.00 milyon TL de
-
16:45CMENT
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 33.62 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 249 adet işlem