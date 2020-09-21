Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası nasıl açıldı?

21.09.2020 16:50

Son güncelleme : 21.09.2020 16:53
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,58 azalışla 27.221,49 puandan işlem gördü.



AA

S&P 500 endeksi yüzde 1,61 düşüşle 3.265,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 azalışla 10.616,36 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik etkili oldu.


ETİKETLER
S&P 500 endeksison haberNew York borsası




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:381.098
Değişim :  -1,29% |  -14,36
Açılış :  1.112  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.115 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGPRO 21,34 7.225.418 % 10,00  
TKURU 531,30 1.634.810 % 10,00  
RODRG 5,28 376.533 % 10,00  
TACTR 8,91 1.423.854 % 10,00  
SODSN 20,46 729.419 % 10,00  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Dolar 7,6216 7,6244 % 0,91  
Euro 8,9635 8,9683 % 0,07  
Sterlin 9,7492 9,7981 % 0,20  
Frank 8,3074 8,3574 % 0,64  
Riyal 2,0259 2,0361 % 0,88  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 -32,16  
Altın Gr. 470 470 -3,49  
Cumhuriyet 3.130 3.177 -23,00  
Tam 3.114 3.192 -24,85  
Yarım 1.505 1.544 -12,02  
Çeyrek 755 772 -6,01  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 -0,73  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,13  
B. Petrol 42,34 42,34 -0,81  
Seans Raporu 16:36
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru