New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 27.180,85 puandan işlem gördü.
New York borsası nasıl açıldı?
22.09.2020 17:11
Son güncelleme : 22.09.2020 17:15
AA
S&P 500 endeksi yüzde 0,42 yükselişle 3.294,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kazançla 10.855,01 puandan işlem görmeye başladı.
New York borsasında dün negatif bir seyir izleyen endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde bugün toparlanma gösterdi. ABD'li teknoloji devlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, Apple'ın hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Facebook ve Microsoft'un hisseleri ise yüzde 1'e yakın artış kaydetti.
Öte yandan dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayımlandı.
Powell, söz konusu sunum metninde, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu yineledi. İstihdam ve genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığına dikkati çeken Powell, ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.
17:001.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.089
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|Önceki Kapanış
|: 1.087
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1.097
En Düşük
1.085
17:007,6574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,6840
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|Önceki Kapanış
|: 7,6620
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7,6695
En Düşük
7,6111
17:008,9858
En Yüksek
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|: 0,07%
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|Açılış
|: 8,9950
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|Önceki Kapanış
|: 8,9800
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9,0084
En Düşük
8,9625
17:00469,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 469,57
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|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ERSU
|5,28
|80.622.596
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.120.873
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.334.135
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|UFUK
|14,88
|1.933.213
|% -9,98
|
|SISE
|6,59
|1.506.229.713
|% 0,61
|
|KRDMD
|3,23
|883.269.857
|% 1,57
|
|PETKM
|4,22
|629.373.677
|% 1,44
|
|ODAS
|2,57
|545.783.641
|% 3,63
|
|THYAO
|10,51
|438.084.707
|% 1,55
|
|KRDMD
|3,23
|883.269.857
|% 1,57
|
|SISE
|6,59
|1.506.229.713
|% 0,61
|
|ODAS
|2,57
|545.783.641
|% 3,63
|
|YKBNK
|2,00
|330.401.754
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,74
|271.003.483
|% 0,58
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6531
|7,6586
|% 0,35
|
|Euro
|8,9757
|8,9849
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7370
|9,7858
|% -0,18
|
|Frank
|8,3081
|8,3581
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0335
|2,0437
|% 0,22
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-5,20
|
|Altın Gr.
|471
|471
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.175
|27,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|27,47
|
|Yarım
|1.506
|1.544
|13,29
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,65
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|0,64
|
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