New York borsası, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalışla 26.694,91 puandan işlem gördü.
New York borsası nasıl açıldı?
24.09.2020 17:13
Son güncelleme : 24.09.2020 17:15
AA
S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 3.229,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 azalışla 10.582,92 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı belirsizlik ve beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler etkili oldu.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada 4 bin kişi artarak 870 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren verinin, 840 bin olması tahmin ediliyordu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ekonomideki toparlanmanın hükümet fonlarının azalmasıyla birlikte hız kestiğini belirtti.
17:001.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 15,52
|Açılış
|: 1.099
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|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
17:007,6280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0729
|Açılış
|: 7,6900
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|Önceki Kapanış
|: 7,7360
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7,7185
En Düşük
7,5565
17:008,8912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0849
|Açılış
|: 8,9150
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|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0226
En Düşük
8,8062
17:00456,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,42
|Açılış
|: 456,21
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|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BRYAT
|148,50
|60.946.834
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.405.488
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.897.932
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.425.193
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.322.584
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|14.591.539
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|14.591.539
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|3.222.459.328
|% 5,62
|
|SISE
|6,82
|1.149.329.106
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|903.852.972
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,97
|886.274.506
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,11
|711.960.101
|% 4,46
|
|GARAN
|6,95
|3.222.459.328
|% 5,62
|
|YKBNK
|2,11
|711.960.101
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|903.852.972
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|473.066.266
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|305.623.120
|% 1,95
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6224
|7,6254
|% -0,98
|
|Euro
|8,8856
|8,8920
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,6929
|9,7415
|% -0,85
|
|Frank
|8,2070
|8,2564
|% -1,19
|
|Riyal
|2,0285
|2,0387
|% -0,94
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|0,52
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-4,55
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.070
|-57,00
|
|Tam
|3.034
|3.112
|-33,46
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|-16,19
|
|Çeyrek
|735
|753
|-8,10
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,58
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,48
|5,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,13
|
Seans Raporu
16:59
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17:12GARAN
Yüzde 5.93 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 461, 474 adet işlem
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17:11METUR
Yüzde 6.44 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 689 adet işlem
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Yüzde 7.29 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 200 adet işlem
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 66 artarak (% 1.35 ) 1, 023
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17:09
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