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New York borsası nasıl açıldı?

24.09.2020 17:13

Son güncelleme : 24.09.2020 17:15
New York borsası, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalışla 26.694,91 puandan işlem gördü.



AA

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 3.229,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 azalışla 10.582,92 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı belirsizlik ve beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada 4 bin kişi artarak 870 bine yükseldi. Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren verinin, 840 bin olması tahmin ediliyordu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ekonomideki toparlanmanın hükümet fonlarının azalmasıyla birlikte hız kestiğini belirtti.


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