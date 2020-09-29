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New York borsası nasıl açıldı?

29.09.2020 17:04

Son güncelleme : 29.09.2020 17:10
New York borsası, 3 Kasım`da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri`nde yarışacak Donald Trump ve Joe Biden`ın yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesi güne yatay seyirle başladı.



AA

 

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalışla 27.560,24 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.348,51 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalışla 11.108,96 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların bugün ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışmasının takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgının ekonomik etkilerini sınırlamaya yönelik teşvik paketine ilişkin gelişmeler de piyasalar üzerinde etkili olmaya devam etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün, Demokratların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik 2,2 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi açıkladığını duyurdu. Pelosi, söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bugün görüşeceklerini bildirdi.


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