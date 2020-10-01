New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,63 artışla 27.957,88 puandan işlem gördü.
New York borsası nasıl açıldı?
01.10.2020 17:02
Son güncelleme : 01.10.2020 17:03
AA
S&P 500 endeksi yüzde 0,68 yükselişle 3.385,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kazançla 11.292,08 puandan işlem görmeye başladı.
New York borsasında endeksler, yeni ayın ilk gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti. Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler ve düşüş gösteren işsizlik maaşı başvuruları etkili oldu.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin teşvik paketine ilişkin dün gerçekleştirdikleri görüşmeden bir sonuç çıkmasa da bu konudaki müzakerelerin devam edeceği belirtildi.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Eylül ile biten haftada beklenenden fazla azalarak 837 bine geriledi.
16:471.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
16:477,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7626
En Düşük
7,6335
16:479,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0549
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
16:47473,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 6,62
|Açılış
|: 473,64
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
474,80
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler16:47
|NETAS
|21,34
|171.170.354
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.560.704
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.325.140
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.109.275
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|433.567.889
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.155.869
|% -9,99
|
|SISE
|7,14
|1.740.040.506
|% -2,46
|
|GARAN
|7,16
|1.576.291.121
|% 0,85
|
|ASELS
|19,16
|1.234.113.479
|% -0,83
|
|TURSG
|6,11
|1.086.955.513
|% 7,57
|
|THYAO
|10,66
|987.987.582
|% 1,52
|
|SISE
|7,14
|1.740.040.506
|% -2,46
|
|GARAN
|7,16
|1.576.291.121
|% 0,85
|
|KRDMD
|3,42
|712.558.726
|% 0,88
|
|TURSG
|6,11
|1.086.955.513
|% 7,57
|
|EKGYO
|1,74
|278.680.604
|% 0,58
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7509
|7,7587
|% 0,48
|
|Euro
|9,0979
|9,1111
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,9499
|9,9998
|% 0,24
|
|Frank
|8,3974
|8,4480
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0574
|2,0677
|% 0,49
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|17,51
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,40
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|12,00
|
|Tam
|3.126
|3.205
|19,69
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,53
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,89
|0,13
|
|B. Petrol
|41,18
|41,18
|-1,12
|
Seans Raporu
16:47
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17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 43 artarak (% 0.42 ) 1, 289
-
17:02XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 18, 067.00 milyon TL de
-
17:02YESIL
Yüzde 8.04 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 323, 970 adet işlem
-
16:58CMBTN
Yüzde 7.51 oranında artışla 134.50 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 226 adet işlem
-
16:57ARDYZ
Yüzde 6.71 oranında artışla 32.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 641, 043 adet işlem