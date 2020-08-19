New York borsası yatay seyirle açıldı













AA

Dün S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından Amerikan borsasında endeksler yatay bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin beklentiler gündemdeki yerini korumaya devam ederken, analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları takip edeceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'li perakende zinciri Target'ın beklenenden iyi gelen ikinci çeyrek bilançosu da piyasalardaki olumlu havayı destekledi. Target'ın ikinci çeyrek satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarken, net karı da yüzde 80,3 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca, ABD'li ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson da otoimmün hastalıklarda tedavilere odaklanan Momenta Pharmaceuticals'ı 6,5 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.