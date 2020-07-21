New York borsası yükselişle açıldı













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Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,71 artışla 26.868,97 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 0,58 kazançla 3.270,79 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 yükselişle 10.835,58 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ile IBM, Coca-Cola, Lockheed Martin ve Philip Morris gibi Amerikan şirketlerinin ikinci çeyrek bilançolarının beklenenden iyi gelmesi belirleyici oldu.ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, haziranda 4,11 değerini aldı. Endeks mayısta ise 3,5 olarak kaydedilmişti.Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderinin, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaşmaya varması da piyasalardaki olumlu seyirde etkili oldu.Analistler, ABD'de Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmelerine dün başlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün, yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını ve söz konusu teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve Kovid-19 aşısının olacağını açıklamıştı.