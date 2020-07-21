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New York borsası yükselişle açıldı

21.07.2020 17:02

Son güncelleme : 21.07.2020 17:09
New York borsası güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde  0,71 artışla 26.868,97 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 kazançla 3.270,79 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,64 yükselişle 10.835,58 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı  yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ile IBM, Coca-Cola, Lockheed  Martin ve Philip Morris gibi Amerikan şirketlerinin ikinci çeyrek bilançolarının  beklenenden iyi gelmesi belirleyici oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed Ulusal Aktivite  Endeksi, haziranda 4,11 değerini aldı. Endeks mayısta ise 3,5 olarak  kaydedilmişti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderinin, Kovid-19  salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk  kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda  anlaşmaya varması da piyasalardaki olumlu seyirde etkili oldu.

Analistler, ABD'de Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadele kapsamında  hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmelerine dün başlanan teşvik paketine  ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti. ABD Hazine Bakanı Steven  Mnuchin, dün, yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını ve  söz konusu teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve Kovid-19 aşısının  olacağını açıklamıştı.




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