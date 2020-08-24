New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,72 artışla 28.130,87 puandan işlem gördü.
New York borsası yükselişle açıldı
24.08.2020 17:24
Son güncelleme : 24.08.2020 17:25
AA
S&P 500 endeksi yüzde 0,81 yükselişle 3.424,65 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 11.449,95 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik gelişmeler etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı. Plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını belirten Trump, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, temmuzda 1,18 değerine geriledi. Endeks haziranda 5,33 olarak kaydedilmişti.
Analistler, piyasaların yeni haftada, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajların takip edileceğini bildirdi.
17:101.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|: 1.111
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.108
17:107,3738
En Yüksek
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|: 0,51%
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En Düşük
7,2756
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En Yüksek
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|: 0,95%
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8,5516
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|: 460,21
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|: 457,82
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465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler17:08
|BFREN
|843,80
|23.171.556
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.072.738
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.522.684
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|488.419
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|3.069.992
|% 9,99
|
|SELGD
|3,70
|391.556
|% -9,76
|
|NIBAS
|16,01
|2.541.809
|% -6,65
|
|BURCE
|23,00
|1.654.275
|% -6,20
|
|ALKA
|13,81
|44.256.839
|% -6,18
|
|ORMA
|8,98
|80.511
|% -5,47
|
|PETKM
|4,16
|3.130.726.368
|% -0,72
|
|TUPRS
|84,20
|1.490.248.531
|% 1,57
|
|GUSGR
|6,61
|1.341.831.198
|% 9,62
|
|GARAN
|7,02
|608.065.803
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,94
|551.079.173
|% -0,51
|
|PETKM
|4,16
|3.130.726.368
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,94
|551.079.173
|% -0,51
|
|GUSGR
|6,61
|1.341.831.198
|% 9,62
|
|GSRAY
|2,92
|522.116.576
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,58
|460.086.586
|% -1,53
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3693
|7,3723
|% 0,49
|
|Euro
|8,7138
|8,7211
|% 0,95
|
|Sterlin
|9,6162
|9,6645
|% 0,43
|
|Frank
|8,0738
|8,1225
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9592
|1,9691
|% 0,47
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|460
|461
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.115
|-20,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|8,92
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|4,31
|
|Çeyrek
|739
|756
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|-0,06
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Seans Raporu
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17:18TSPOR
Yüzde 5.75 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 774, 691 adet işlem
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Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 619, 919 adet işlem
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