New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
15.09.2020 17:15
Son güncelleme : 15.09.2020 17:20
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artışla 28.193,46 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,83 yükselişle 3.411,47 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 11.191,90 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki pozitif seyirde, teknoloji hisselerindeki yükseliş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve bugün açıklanan makroekonomik veriler etkili oldu.
ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, Facebook ve Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde artarken, Microsoft ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükseliş kaydetti.
Kovid-19 aşısına ilişkin artan iyimserlik de piyasaları destekleyen bir başka unsur oldu. ABD Başkanı Donald Trump, bugün katıldığı bir televizyon programında, "Haftalar içinde bir koronavirüs aşımız olacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, eylülde piyasa beklentisini geride bırakarak 17 değerine yükseldi.
Ülkede sanayi üretimi ise ağustosta aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.
Analistler, piyasaların Fed'in yarın sona erecek iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları beklediğini bildirdi.
17:041.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.102
17:047,4864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:048,8729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:04469,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,98
|Açılış
|: 469,79
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,63
BIST En Aktif Hisseler17:02
|EUKYO
|2,31
|8.260.087
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.027.236
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.754.576
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.181.919
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|81.581.702
|% -8,75
|
|METUR
|5,52
|4.006.607
|% -8,00
|
|PETKM
|4,36
|1.370.316.433
|% 1,40
|
|KRDMD
|3,11
|1.243.059.079
|% -1,27
|
|ECILC
|6,92
|571.586.032
|% 4,37
|
|SISE
|6,38
|478.268.624
|% -0,78
|
|TUPRS
|81,40
|399.792.943
|% 0,06
|
|KRDMD
|3,11
|1.243.059.079
|% -1,27
|
|PETKM
|4,36
|1.370.316.433
|% 1,40
|
|IHLAS
|1,07
|226.490.981
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,48
|213.546.761
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,22
|288.642.750
|% 3,26
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4830
|7,4860
|% 0,02
|
|Euro
|8,8647
|8,8695
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6154
|9,6636
|% 0,33
|
|Frank
|8,2187
|8,2682
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-5,88
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|0,68
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|0,33
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,04
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|0,17
|