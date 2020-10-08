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New York borsası yükselişle açıldı

08.10.2020 17:11

Son güncelleme : 08.10.2020 17:17
New York borsası, ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin etkisiyle güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,42 artışla 28.423,24 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 3.436,86 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 kazançla 11.447,08 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler etkili oldu.

Ekonomik destek paketine yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçime kadar durduran Trump, bugün katıldığı bir televizyon programında, görüşmeleri durdurduğunu çünkü "oyun oynamak istemediğini" söyledi.

Destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktardı.

Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de bunun olmasını istediğini belirterek, "Bu işçilerin hatası değildi. Hava yolu şirketlerimizin hatası değildi. Çin bize bu korkunç şeyi yaptı. Bunu unutmayacağım." dedi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ekim ile biten haftada 840 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti.


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