New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artışla 28.318,39 puandan işlem gördü.
New York borsası yükselişle açıldı
20.10.2020 17:31
Son güncelleme : 20.10.2020 17:39
AA
S&P 500 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 3.442,16 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 11.527,52 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin umutlar etkili oldu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlık seçimlerinden önce ekonomik destek paketinde anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmasının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Pelosi dün de bir görüşme gerçekleştirdi.
Pelosi ve Mnuchin'in görüşmesinin ardından ikili arasındaki farklılıkların azaldığına ilişkin haberler basına yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump ise bugün katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmak istediklerini ve eğer bir anlaşma ortaya çıkarsa Senato'daki Cumhuriyetçilerin bu yönde ilerlemesini beklediklerini ifade etti.
Trump, ekonomik destek paketini Demokratların 2,2 trilyon dolarlık teklifinin bile üzerine çıkarmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.
Öte yandan ABD 'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine çıktı ancak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi. İnşaat izinleri ise aynı dönemde piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 5,2 artışla 1 milyon 553 bine yükseldi.
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|18.127.746
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|ASELS
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|836.725.357
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|% -0,22
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|SKBNK
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|IHLAS
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|YKBNK
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|GARAN
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|3.240
|-17,00
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|Tam
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|3.259
|-16,69
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|1.576
|-8,07
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