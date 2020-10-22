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New York borsası yükselişle açıldı

22.10.2020 17:25

Son güncelleme : 22.10.2020 17:30
New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 28.255,29 puandan işlem gördü.



AA

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 yükselişle 3.444,95 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 artarak 11.537,36 puandan işlem görmeye başladı.

Ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlikle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta hafif yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasında ekonomik destek paketine ilişkin dün devam eden görüşmelerde yine bir anlaşma haberi çıkmadı.

Mnuchin ve Pelosi'nin 48 dakika süren telefon görüşmesinde ikili arasındaki farklılıkların azalmaya devam ettiği belirtildi.

Pelosi, dün verdiği bir röportajda, seçimden önce geçip geçemeyeceği belirsiz de olsa hala daha geniş kapsamlı yardım konusunda bir anlaşma umudu taşıdığını ifade etti.

Mnuchin ile Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin bugün bir görüşme daha yapması bekleniyor. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden, son kez düzenlenecek canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde azalış gösterdi.


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