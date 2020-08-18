Norveç`in egemen varlık fonu 6 ayda 21 milyar dolar kaybetti.
Norveç 6 ayda 21 milyar dolar kaybetti
18.08.2020 10:56
Son güncelleme : 18.08.2020 10:58
Dünyanın en büyük egemen varlık fon olan Norveç'in 1,15 trilyon dolar büyüklüğündeki fonu, 2020 yılının ilk 6 ayında hisse senedi ve gayrimenkul yatırımlarından 188 milyar Norveç Krou (21,27 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı.
Fon yöneticilerinden Trond Grande yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte piyasalarda toparlanma yaşansa da hala kayda değer belirsizliğe şahit olmakta olduklarını ifade etti.
Norveç egemen varlık fonunun dünya genelinde, 74 ülkede, 9202 şirketin hisselerinde yatırımı var. Bu, borsalara kote şirketlerin yüzde 1,5'ini ifade ediyor.
10:421.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.094
En Düşük
1.084
10:427,3956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:428,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:42476,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,07
|Açılış
|: 476,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ARMDA
|29,04
|5.616.189
|% 10,00
|
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|40.657.830
|% 9,98
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|14.828.668
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|EPLAS
|14,01
|15.019
|% -5,97
|
|MSGYO
|3,32
|5.075.638
|% -5,95
|
|GARAN
|7,05
|288.664.855
|% 1,29
|
|RTALB
|55,90
|210.791.297
|% 7,50
|
|THYAO
|11,23
|144.778.303
|% 1,91
|
|ASELS
|17,85
|132.615.370
|% 0,06
|
|SISE
|5,96
|129.524.541
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,93
|96.878.961
|% 0,00
|
|GARAN
|7,05
|288.664.855
|% 1,29
|
|KRDMD
|2,87
|104.719.256
|% 0,70
|
|TSKB
|1,10
|28.314.250
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,13
|48.471.846
|% 1,43
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3910
|7,3956
|% 0,16
|
|Euro
|8,7936
|8,7994
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,7041
|9,7527
|% 0,70
|
|Frank
|8,1355
|8,1845
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9654
|1,9752
|% 0,25
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,38
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,18
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,04
|
Seans Raporu
10:42
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10:54BRMEN
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10:51XU030
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10:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi MRDIN, EKGYO, GARAN
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Endeks 1, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 2, 321.00 milyon TL de