Norveç Merkez Bankası (NORGES), faiz oranını değiştirmedi.
Norveç faiz oranını değiştirmedi
20.08.2020 11:09
Son güncelleme : 20.08.2020 11:14
NORGES'ten yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,00 olarak kaldı.
Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.
Bilgi Notları:
- NORGES, bu yıl faizi 3 toplantıda toplam 150 baz puan aşağı çekerek, sıfır seviyesine indirdi.
- Tüketici fiyatları yıllık %1,3, çekirdek tüketici fiyatları %3,5 seviyesinde bulunuyor.
- NORGES'in 2020 yılı toplantı takvimi:
24.09.2020
05.11.2020
17.12.2020
10:591.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:597,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3247
En Düşük
7,2632
10:598,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0405
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:59455,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,82
|Açılış
|: 455,34
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:58
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.907.160
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|1.168.465
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|ROYAL
|2,49
|288.842
|% -6,39
|
|PETKM
|4,47
|1.159.113.654
|% 5,67
|
|TUPRS
|88,50
|1.029.956.717
|% 2,97
|
|RTALB
|58,70
|251.715.166
|% 0,86
|
|ZOREN
|2,82
|226.926.234
|% 6,42
|
|KRDMD
|3,01
|203.330.851
|% 2,73
|
|PETKM
|4,47
|1.159.113.654
|% 5,67
|
|ZOREN
|2,82
|226.926.234
|% 6,42
|
|EKGYO
|2,03
|161.547.433
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,01
|203.330.851
|% 2,73
|
|AKENR
|2,07
|86.933.771
|% 6,70
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3208
|7,3255
|% 0,51
|
|Euro
|8,6775
|8,6828
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,5483
|9,5962
|% 0,23
|
|Frank
|7,9845
|8,0326
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9453
|1,9551
|% 0,33
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,56
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
|