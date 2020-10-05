Norveç`in devlet petrol şirketi Equinor ASA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol işçileri sendikasının genişlettiği grev uygulaması nedeniyle Kuzey Denizi`ndeki dört petrol kuyusunun kapatıldığını duyurdu.
Norveç`in bazı petrol kuyuları grev nedeniyle kapandı
05.10.2020 11:37
Son güncelleme : 05.10.2020 11:55
DHA
Şirket açıklamasında Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn and Valemon petrol bölgelerindeki kuyuların "kontrollü bir şekilde" kapatıldıkları belirtilen, üçüncü büyük petrol üretim bölgesi Johan Sverdrup'daki üretimin ise sürdüğü belirtildi.
Açıklamaya göre grev, işveren örgütü Norveç Petrol ve Gaz Birliği ile Lederne sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde arabuluculuğun ihlal edildiğine ilişkin savlardan kaynaklandı.
Norveç Petrol ve Gaz Birliği'nin açıklamasına göre de, grev uygulanan bölgedeki toplam altı petrol kuyusunda, Norveç'in toplam petrol üretiminin yüzde 8.0'ine karşılık gelen günde ortalama 300,000 bin varil petrol üretiliyor.
Gelişmeler petrol piyasalarını da etkiledi ve Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.19 artışla 40.13 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.75 artışla 38.07 dolara yükseldi.
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