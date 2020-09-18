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Novak: Tüm ülkeler OPEC+ anlaşmasına bağlı

18.09.2020 08:14

Son güncelleme : 18.09.2020 08:51
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubundaki tüm ülkelerin ilgi bakanlarının Qerşembe günü yapılan toplantıda, OPEC+ anlaşmasına bağlılıklarını dile getirdiklerini açıkladı.



AA

 

OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Toplantısı'nın ardından konuşan Novak, küresel düzeyde ticari petrol stoklarının Ağustos ayında 45 milyon varil düştüğünü, mevcut durumda kürsel petrol tüketiminin de günde ortalama 93 milyon varil düzeyinde olduğunu söyledi.

Novak ayrıca, mevcut petrol fiyatlarının genel olarak piyasaların durumunu yansıttığını, günlük ortala petrol üretiminin, genel talebin 1.5 - 2.0 milyon varil altında olduğunu vurgladı.

Bakan, küresel petrol talebinin gelecek yılın ikinci çeyreğinde tam anlamıyla toparlanmasını beklediklerini ekledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerinin ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 11 Eylül'de biten haftada 4.4 milyon varil azalarak 496 milyon varile gerilediğini göstermesi ve OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Toplantısı'nda üyelerin kısıntı anlaşmasına bağlılıklarını bildirmeleri üzerine petrol fiyatları yeniden yükseldi.


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