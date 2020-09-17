Almanya`da faaliyet gösteren, Türk bilim insanı Uğur Şahin`in kurucu ortağı olduğu ilaç geliştirme firması BioNTech, merkezi İsviçre`de bulunan ilaç şirketi Novartis`in Almanya`nın Marburg kentindeki üretim tesislerini satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.
Novartis`in Almanya`daki tesisini BioNTech alıyor
17.09.2020 15:15
Son güncelleme : 17.09.2020 15:16
Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech'ten yapılan açıklamada, Marburg'daki ilaç üretim tesisinin satın alınması için Novartis ile anlaşma yapıldığı belirtildi.
Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, BioNTech'in ilaç üretim tesisindeki 300 çalışanı da devralacağı kaydedildi. Novartis'ten satın alınan 116 yıllık ilaç üretim tesisinin, BioNTech'in Almanya'daki üçüncü üretim tesisi olacağı bildirildi.
Açıklamada, BioNTech'in üzerinde çalıştığı "BNT162b1" adlı Kovid-19 aşı adayı için yıllık 750 milyon doz üretim kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.
Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Bu arada, BioNTech, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavisine yönelik aşının hızlı gelişimini desteklemek için Alman hükümetinden 375 milyon avroya kadar finansman desteği alınacağını duyurmuştu.
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