Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Novartis`in Almanya`daki tesisini BioNTech alıyor

17.09.2020 15:15

Son güncelleme : 17.09.2020 15:16
Almanya`da faaliyet gösteren, Türk bilim insanı Uğur Şahin`in kurucu ortağı olduğu ilaç geliştirme firması BioNTech, merkezi İsviçre`de bulunan ilaç şirketi Novartis`in Almanya`nın Marburg kentindeki üretim tesislerini satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.



Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech'ten yapılan açıklamada, Marburg'daki ilaç üretim tesisinin satın alınması için Novartis ile anlaşma yapıldığı belirtildi.

Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, BioNTech'in ilaç üretim tesisindeki 300 çalışanı da devralacağı kaydedildi. Novartis'ten satın alınan 116 yıllık ilaç üretim tesisinin, BioNTech'in Almanya'daki üçüncü üretim tesisi olacağı bildirildi.

Açıklamada, BioNTech'in üzerinde çalıştığı "BNT162b1" adlı Kovid-19 aşı adayı için yıllık 750 milyon doz üretim kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Bu arada, BioNTech, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavisine yönelik aşının hızlı gelişimini desteklemek için Alman hükümetinden 375 milyon avroya kadar finansman desteği alınacağını duyurmuştu.

 


ETİKETLER
NovartisBioNTechson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:001.106
Değişim :  -0,10% |  -1,12
Açılış :  1.106  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.108 En Düşük
1.100
BIST En Aktif Hisseler14:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 467.500,00 907.500 % 10,00  
EMNIS 17,07 815.861 % 9,99  
ARTI 6,61 1.447.689 % 9,98  
KSTUR 201,60 1.651.306 % 9,98  
UZERB 11,02 2.931.959 % 9,98  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Dolar 7,5455 7,5492 % 0,60  
Euro 8,9039 8,9115 % 0,50  
Sterlin 9,7136 9,7623 % 0,07  
Frank 8,2633 8,3130 % 0,51  
Riyal 2,0074 2,0175 % 0,60  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 -16,15  
Altın Gr. 473 473 0,06  
Cumhuriyet 3.132 3.179 -3,00  
Tam 3.125 3.203 5,90  
Yarım 1.511 1.549 2,85  
Çeyrek 758 775 1,42  
Gümüş.Ons 26,79 26,82 -0,36  
Gümüş Gr. 6,54 6,54 -0,02  
B. Petrol 42,20 42,20 -0,02  
Seans Raporu 14:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru