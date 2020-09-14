Nvidia, SoftBank`ın işlemci üreticisi ARM`yi 40 milyar dolara satın alıyor.
Nvidia, ARM`yi 40 milyar dolara satın alıyor
14.09.2020 07:26
Son güncelleme : 14.09.2020 08:27
Nvidia Corp, SoftBank'ın işlemci üretisi şirketi ARM Ltd'yi Şirket'in değerini 40 milyar dolar olarak belirleyen bir anlaşma karşılığında satın aldı.
Varılan anlaşmaya göre Nvidia 21,5 milyar dolar tutarında hisse ve 12 milyar dolar nakit ödeyecek. Nakit ödeminin 2 milyar doları anlaşmanın imzalanması ile birlikte yapılacak. SoftBank, ARM'den yüzde 10'dan daha az bir paya sahip olmaya devam edecek.
Satın alma sürecinin 18 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Nvidia, ARM'nin CPU ekosistemi kabiliyetlerinin kendi yapay zeka kabileyetleri ile birleşmesi sonrasında bulut, akıllı telefon, kişisel bilgisayar, sürücüsüz araç ve robotik alanlarından büyümeyi beklediklerini duyurdu.
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