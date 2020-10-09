AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor.
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
09.10.2020 14:37
Son güncelleme : 09.10.2020 14:38
AA
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ekim Pazartesi günü açıklanacak Ağustos 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,5 milyar dolar ile 4,9 milyar dolar arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 13 milyar dolar ile 40,3 milyar dolar arasında yer aldı.
Cari işlemler dengesi, temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar olmuştu.
14:231.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
14:237,9355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0080
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
14:239,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,3073
14:23488,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,44
|Açılış
|: 488,89
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,37
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler14:21
|DYOBY
|14,52
|174.284.754
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|5.062.363
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|9.507.258
|% 9,99
|
|TKURU
|495,20
|1.497.485
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|SISE
|6,90
|904.663.077
|% 1,62
|
|GARAN
|7,05
|522.830.085
|% 1,15
|
|KRDMD
|3,45
|403.235.154
|% 1,77
|
|ASELS
|18,18
|399.464.363
|% 0,44
|
|KERVT
|7,13
|376.981.482
|% 8,69
|
|SISE
|6,90
|904.663.077
|% 1,62
|
|KRDMD
|3,45
|403.235.154
|% 1,77
|
|TSKB
|1,12
|117.521.289
|% 2,75
|
|USAK
|2,26
|192.349.564
|% 7,62
|
|EKGYO
|1,76
|150.187.143
|% 0,57
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9308
|7,9350
|% -0,11
|
|Euro
|9,3623
|9,3681
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2451
|10,2965
|% 0,06
|
|Frank
|8,6611
|8,7133
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1093
|2,1199
|% -0,04
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|22,25
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.279
|45,00
|
|Tam
|3.216
|3.296
|41,07
|
|Yarım
|1.555
|1.594
|19,87
|
|Çeyrek
|780
|797
|9,93
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|42,96
|42,96
|-0,38
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:34PRZMA
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 388 adet işlem
-
14:33XU100
Endeks 1, 157 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 8, 580.00 milyon TL de
-
14:32UFUK
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.74 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 731 adet işlem
-
14:31EUYO
Yüzde 8.92 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 056, 695 adet işlem
-
14:30ITTFH
Yüzde 7.58 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 961, 372 adet işlem