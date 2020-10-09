Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

09.10.2020 14:37

Son güncelleme : 09.10.2020 14:38
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor.



AA

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ekim Pazartesi günü açıklanacak Ağustos 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,5 milyar dolar ile 4,9 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 13 milyar dolar ile 40,3 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar olmuştu. 


ETİKETLER
ödemelerdengesianket




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:231.158
Değişim :  0,63% |  7,19
Açılış :  1.153  
Önceki Kapanış :  1.150  
En Yüksek
1.159 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler14:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 14,52 174.284.754 % 10,00  
IDEAS 11,66 5.062.363 % 10,00  
ATSYH 4,40 1.250.440 % 10,00  
UFUK 14,74 267.871 % 10,00  
VANGD 12,22 9.507.258 % 9,99  
daha fazla
14:21 Alış Satış %  
Dolar 7,9308 7,9350 % -0,11  
Euro 9,3623 9,3681 % 0,19  
Sterlin 10,2451 10,2965 % 0,06  
Frank 8,6611 8,7133 % 0,45  
Riyal 2,1093 2,1199 % -0,04  
daha fazla
14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 22,25  
Altın Gr. 489 489 5,68  
Cumhuriyet 3.231 3.279 45,00  
Tam 3.216 3.296 41,07  
Yarım 1.555 1.594 19,87  
Çeyrek 780 797 9,93  
Gümüş.Ons 24,41 24,44 0,59  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,13  
B. Petrol 42,96 42,96 -0,38  
Seans Raporu 14:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru