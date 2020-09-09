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OECD Bölgesi`nde işsizlik oranı geriledi

09.09.2020 13:06

Son güncelleme : 09.09.2020 13:08
OECD Bölgesi`nde işsizlik oranı yüzde 7,7`ye geriledi.



 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı geriledi.

OECD'den yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı %8,0'den %7,7'ye geriledi.

Bilgi Notları:

- En yüksek işsizlik oranı %15,8 ile İspanya'da kaydedildi.

- G7 ülkelerinde işsizlik oranı %7,4'e geriledi.

- Euro Bölgesinde işsizlik oranı %7,9 oldu.

- Bir sonraki rapor 12 Ekim'de açıklanacak.


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