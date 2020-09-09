OECD Bölgesi`nde işsizlik oranı yüzde 7,7`ye geriledi.
OECD Bölgesi`nde işsizlik oranı geriledi
09.09.2020 13:06
Son güncelleme : 09.09.2020 13:08
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı geriledi.
OECD'den yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı %8,0'den %7,7'ye geriledi.
Bilgi Notları:
- En yüksek işsizlik oranı %15,8 ile İspanya'da kaydedildi.
- G7 ülkelerinde işsizlik oranı %7,4'e geriledi.
- Euro Bölgesinde işsizlik oranı %7,9 oldu.
- Bir sonraki rapor 12 Ekim'de açıklanacak.
12:521.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
12:527,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
12:528,8197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
12:52464,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,27
|Açılış
|: 464,56
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler12:52
|ALCAR
|93,50
|19.871.898
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.165.660
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|21.013.144
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.822.144
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.704.972
|% -9,90
|
|POLTK
|160,70
|114.169
|% -9,72
|
|AFYON
|4,26
|477.662.367
|% 5,97
|
|TSPOR
|7,06
|430.211.283
|% 8,45
|
|FENER
|49,24
|371.762.098
|% 9,96
|
|GSRAY
|4,74
|334.019.876
|% 8,97
|
|THYAO
|10,84
|286.210.160
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,79
|230.731.743
|% -1,10
|
|AFYON
|4,26
|477.662.367
|% 5,97
|
|ODAS
|2,56
|250.754.593
|% 2,40
|
|GSRAY
|4,74
|334.019.876
|% 8,97
|
|TSPOR
|7,06
|430.211.283
|% 8,45
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4911
|7,4942
|% 0,16
|
|Euro
|8,8143
|8,8197
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6701
|9,7186
|% -0,17
|
|Frank
|8,1303
|8,1793
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,11
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-3,45
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.133
|16,00
|
|Tam
|3.072
|3.148
|10,85
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|5,25
|
|Çeyrek
|745
|761
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|0,51
|