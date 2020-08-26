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OECD bölgesinin GSYH’si ikinci çeyrekte daraldı

26.08.2020 13:13

Son güncelleme : 26.08.2020 13:14
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde, küresel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan tedbirlerin etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 9,8 daraldı.



AA

OECD'nin yılın ikinci çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşen büyüme, yılın ikinci çeyreğinde yüzde eksi 9,8 olarak gerçekleşti.

Söz konusu düşüş, OECD bölgesinde kaydedilen en yüksek düşüş olarak kayıtlara geçti.

OECD, daralmayı “Finansal krizin en yoğun olduğu 2009’un birinci çeyreğindeki yüzde 2,3 küçülmeden önemli ölçüde daha büyük küçülme” olarak nitelendirdi.

Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden İngiltere’de aynı dönemde büyüme yüzde eksi 2,2'den yüzde eksi 20,4’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.

Bu yılın ilk çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte büyüme oranı ABD'de yüzde eksi 1,3’ten eksi 9,5’e, Almanya'da yüzde eksi 2'den eksi 9,7'ye ve Fransa’da yüzde eksi 5,9'dan eksi 13,8'e geriledi.

İtalya’da yılın ilk çeyreğinde yüzde eksi 5,4 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde eksi 12,4’e düşerken ve Japonya’da ise büyüme yüzde eksi 0,6’dan yüzde eksi 7,8'e indi.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği’nde (AB) büyüme yüzde eksi 3,2’den yüzde eksi 11,7'ye ve Avro Bölgesi'nde yüzde 3,6’dan yüzde eksi 12,1’e geriledi.

OECD bölgesinde yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde eksi 0,9 artan GSYH, ikinci çeyrekte 2019’un aynı çeyreğine göre yüzde eksi 10,9 azalış kaydetti. Yedi büyük ekonomi arasında ABD yüzde eksi 9,5 ile çeyreklik en düşük küçülme oranına sahip olurken, İngiltere yüzde eksi 21,7 ile en yüksek küçülme oranına sahip ekonomisi oldu.


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