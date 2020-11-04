Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) genelinde yıllık enflasyon Eylül`de yüzde 1.3 ile değişmedi.
OECD`de yıllık enflasyon değişmedi
04.11.2020 12:45
Son güncelleme : 04.11.2020 13:11
OECD'den yapılan açıklamaya göre, enerji fiyatları Eylül'de eksi yüzde 6.5 ile düşmeye devam etse de, Ağustos'taki eksi yüzde 7.0 düzeyin gerisinde kalırken, gıda fiyatlarındaki artış, Ağustos'taki yüzde 3.8'den yüzde 3.6'ya geriledi.
OECD verilerine göre, OECD bölgesinde gıda ve enerji dışındaki yıllık enflasyon, Ağustos ayındaki yüzde 1.6'ya kıyasla Eylül'de yüzde 1.7'ye yükseldi.
Euro Bölgesi'nin, Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (Harmonised Index of Consumer Prices - HICP), Ağustos ayındaki eksi yüzde 0.2 düzeyinden, hafif düşüşle Eylül'de eksi yüzde 0.3 düzeyine geriledi. Gıda ve enerji dışı yıllık enflasyon da Ağustos ayındaki yüzde 0.4'ten, serinin Ocak 1997'deki başlangıcından bu yana en düşük düzey olan yüzde 0.2'ye geriledi.
12:581.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 11,39
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
12:588,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1027
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
12:589,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1023
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9463
En Düşük
9,7727
12:58517,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,52
|Açılış
|: 517,57
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler12:56
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.877.193
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|6,94
|1.504.817.019
|% -0,14
|
|SISE
|6,49
|644.609.213
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,35
|628.704.904
|% 2,45
|
|HALKB
|5,02
|585.093.871
|% 2,66
|
|TSKB
|2,13
|538.984.923
|% -7,39
|
|TSKB
|2,13
|538.984.923
|% -7,39
|
|GARAN
|6,94
|1.504.817.019
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,35
|628.704.904
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,31
|378.281.010
|% -0,86
|
|VAKBN
|4,03
|472.486.795
|% 0,75
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5075
|8,5119
|% 1,20
|
|Euro
|9,9358
|9,9443
|% 1,05
|
|Sterlin
|11,0047
|11,0599
|% 0,85
|
|Frank
|9,2559
|9,3116
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2615
|2,2729
|% 1,23
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-12,64
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.429
|3.481
|-46,00
|
|Tam
|3.415
|3.501
|-36,73
|
|Yarım
|1.651
|1.693
|-17,77
|
|Çeyrek
|828
|847
|-8,89
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|0,81
|