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OECD`den küresel ekonomi için önemli açıklama

16.09.2020 13:06

Son güncelleme : 16.09.2020 14:36
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik görünümün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son derece belirsiz kalmaya devam ettiğini belirterek, haziranda yüzde 6 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,5`e düşürdü.



AA

OECD'nin Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. Raporda, Kovid-19 salgınının ekonomiler ve toplumlar üzerinde önemli bir yük oluşturduğu belirtilerek, 2020'nin ikinci çeyreğinde küresel üretimin 2019'un sonuna göre yüzde 10'un üzerinde düşüş gösterdiği kaydedildi.

Salgın nedeniyle küresel ekonomide belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanan raporda, ekonomik toparlanmanın gücünün ülkeler ve sektörler arasında önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği aktarıldı.

Salgında ekonomik faaliyetlere kısıtlama getirilmesinin ulusal değil, yerel olarak devam edeceği tahminine yer verilen raporda, Kovid-19'a karşı bir aşının 2021'in sonlarına kadar yaygın olarak mevcut olmayacağının varsayıldığı belirtildi.

Raporda, Kovid-19 salgınında küresel üretimde düşüşün beklenenden daha az olduğuna vurgu yapıldı.

Beklentiler

OECD, haziranda yüzde 6 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,5'e düşürdü. 2021 için ise büyüme tahmini yüzde 5,2'den yüzde 5'e çekildi.

Raporda, 2020'de Türkiye, Çin, ABD ve Avrupa ekonomileri için yukarı yönlü, son haftalarda Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler olan Arjantin, Hindistan ve Meksika ekonomileri ise aşağı yönlü revizyon yapıldı.

Daha önce ikinci dalganın yaşanmayacağı senaryosunda 2020 için yüzde 7,3 olarak açıklanan ABD ekonomisinin küçülme tahmini yüzde 3,8'e indirilirken, 2021'de ülke ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü.

Euro Bölgesi için 2020'de öngörülen yüzde 9,1 küçülme tahmini yüzde 7,9'a düşürüldü, gelecek yıl ise yüzde 5,1 büyüme öngörüldü.

İngiltere'nin, OECD ülkeleri içinde en fazla küçülen ülkelerden olması bekleniyor. Ülke ekonomisi için 2020 yılı küçülme tahmini yüzde 11,5'ten yüzde 10,1'e çekilirken, gelecek yıl yüzde 4 büyüme olacağı varsayılıyor.

Çin büyümeye devam edecek

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 2,6 olarak açıklanan küçülme tahmini, yüzde 1,8 büyüme olarak revize edildi. Çin ekonomisinin gelecek yıl 1,2 puanlık artışla yüzde 8 büyüyeceği öngörülüyor.

Daralma tahmini Hindistan için yüzde 3,7'den yüzde 10,2'ye, Meksika için yüzde 8,5'ten yüzde 10,2'ye ve Arjantin için yüzde 8,3'ten yüzde 11,2'ye çıkarıldı.

OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik haziranda bu yıl için yüzde 4,8 olan daralma tahmini yüzde 2,9'a düşürüldü. Türk ekonomisinin 2021'de ise yüzde 3,9 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Salgının uzun süre etkisi devam edecek

Küresel ticarette bu yılın ilk yarısında yüzde 15 düşüş görüldüğü belirtilen OECD raporunda, iş gücü piyasasının; çalışma saatlerinde kısalma, iş kayıpları ve işletmelerin zorunlu olarak kapatılmasından dolayı ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı.

Raporda, "Kovid-19 krizinin hanehalkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için tüm ekonomilerde görülen hızlı ve etkili politika desteği olmasaydı üretim ve istihdamdaki daralma önemli ölçüde büyük olacaktı." denildi.

Çoğu ekonomide, gelecek yılın sonunda üretim seviyesinin 2019'un altında kalacağının tahmin edildiği raporda, bunun salgının uzun süreli etkisine vurgu yapıldı.

Raporda, Kovid-19 salgınının daha güçlü bir şekilde yeniden canlanması ve daha sıkı karantina önlemlerine başvurulması halinde bunun gelecek yıl küresel büyümeyi 2-3 puan aşağı çekeceği konusunda uyarıda bulunuldu.

"Hükümetlerin desteği sürekli olmazsa şirket iflasları ve işsizlik artacak"

OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporun sunumunda, dünyanın, ağır bir sağlık krizi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en dramatik ekonomik yavaşlamayla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Boone, "Bunun (sağlık krizi ve ekonomik yavaşlama) ne zaman biteceği henüz belli değil ancak politika yapıcıların güven oluşturmaya yardımcı olmak için yapabileceği çok şey var." ifadesini kullandı.

2008 finansal krizinden sonraki gibi hükümetlerin maliye politikasını çok çabuk sıkılaştırma hatasından kaçınmaları gerektiğini vurgulayan Boone, hükümetlerin desteğinin sürekli olmaması halinde şirket iflasları ve işsizliğin artacağı uyarısında bulundu.

Ekonomide dijitalleşmeye dikkati çeken Boone, hükümetlere "yeşil ekonomi" için daha fazla harcama yapması çağrısı yaptı.


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