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Ons altın tarihi zirvesini gördü

31.07.2020 11:35

Son güncelleme : 31.07.2020 11:35
Altının ons fiyatı 1.982,73 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.974,40 dolardan alıcı buluyor.



AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga  endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi  görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, bugün  rekorunu 1.982,73 dolara taşıdı.

Güne 1.957 dolar seviyelerinden başlayan altının onsu, tarihi  zirvesini görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 1.974,40  dolardan işlem görüyor.

Altının onsu dün 1.939,68 dolara kadar gerilemiş, ABD ekonomisinin  ikinci çeyrekte rekor daralma kaydetmesinin ardından 1.972,30 doları görmüş ve  günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.956,21 dolardan tamamlamıştı.

Gram altın ise dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel günü önceki  kapanışa göre yüzde 0,8 kayıpla 438,9 liradan tamamladı. Kurban Bayramı  dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğu bugün ise uluslararası piyasalarda  güne yükselişle başlayan gram altın, 444,5 lira ile tarihi zirvesini görmesinin  ardından yüzde 1 artışla 443,2 lira seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların  kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de  kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve Şikago Satınalma Yöneticileri  Endeksi verilerinin açıklanacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç  konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1,985 doların ise destek olarak  takip edileceğini bildirdi.





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Alış Satış %  
Altın Gr. 444 444 4,21  
Cumhuriyet 2.912 2.965 16,10  
Tam 3.000 3.052 16,60  
Yarım 1.456 1.487 8,10  
Çeyrek 730 746 4,10  
Gümüş.Ons 24,06 24,09 0,57  
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