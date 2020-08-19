Petrolde vadeli fiyatlar, ABD hampetrol stoklarına ilişkin resmi verilerin açıklanması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi`nin bugün yapılacak toplantısı öncesi düştü.
OPEC+ Komite toplantısı öncesi petrol fiyatları düştü
19.08.2020 12:33
Son güncelleme : 19.08.2020 12:48
OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi bugünkü toplantısında, üretim kısıntısına ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin programı görüşecek.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 14 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 260 bin varil azaldı.
Analistlere göre, süren talep kaygıları nedeniyle, stoklarda büyük düşüşün fiyatlar üzerinde etkisi olmadı.
Gelişmelerle ABD Batı Teksas hampetrolünün Eylül vadeli fiyatı yüzde 1.0 düşüşle 42.46 dolara, Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.84 düşüşle 45.08 dolara geriledi.
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|GARAN
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