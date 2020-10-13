Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

OPEC`in petrol üretimi eylülde azaldı

13.10.2020 15:45

Son güncelleme : 13.10.2020 15:57
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 50 bin varil azalarak 24 milyon 11 bin varile geriledi.



OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, eylülde küresel petrol arzı önceki aya göre günlük 60 bin varil azalarak 90 milyon 710 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi geçen ay günlük 10 bin varil azaldı ve 66 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi. OPEC'in ham petrol üretimi ise günlük 50 bin varil azalışla 24 milyon 11 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in üretimindeki düşüşe rağmen eylülde küresel petrol üretimindeki payı yüzde 26,6 oldu.

Söz konusu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Irak ve Suudi Arabistan'da artarken, en büyük düşüş Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüldü.

Libya'da günlük üretim, eylülde bir önceki aya göre 53 bin varil, Irak'ta 46 bin varil, Suudi Arabistan'da 35 bin varil artarken, BAE'de ise 239 bin varilden fazla geriledi.

Küresel petrol talebi 2021'de artacak

Rapora göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 9 milyon 470 bin varil düşüşle günlük yaklaşık 90 milyon 290 bin varil, OPEC'in ham petrol talebi 7 milyon varil düşüşle günlük yaklaşık 22 milyon 400 bin varil olacak.

Gelecek yıl ise küresel petrol talebi bu yıla göre 6 milyon 540 bin varil artarak günlük yaklaşık 96 milyon 840 bin varile ulaşacak. OPEC'in 2021'de ham petrol talebinin 5 milyon 600 bin varil artarak günlük yaklaşık 27 milyon 900 bin varile çıkması öngörülüyor.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, eylülde bir önceki aya göre 31 adet azalarak 1137'ye geriledi. Bu kulelerden 363'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor. 


ETİKETLER
opecpetrolüretim




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:411.177
Değişim :  -0,08% |  -0,95
Açılış :  1.181  
Önceki Kapanış :  1.178  
En Yüksek
1.182 En Düşük
1.171
BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 3,19 190.815.592 % 10,00  
KLNMA 54,25 4.553.854 % 10,00  
DAGHL 13,31 767.668 % 10,00  
BMELK 14,52 1.913.533 % 10,00  
KERVN 2,20 5.277.752 % 10,00  
daha fazla
15:41 Alış Satış %  
Dolar 7,9003 7,9037 % 0,19  
Euro 9,3177 9,3214 % -0,13  
Sterlin 10,2585 10,3099 % -0,14  
Frank 8,6463 8,6984 % 0,10  
Riyal 2,0991 2,1096 % 0,15  
daha fazla
15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 -11,79  
Altın Gr. 488 488 0,05  
Cumhuriyet 3.228 3.277 5,00  
Tam 3.209 3.289 -0,07  
Yarım 1.551 1.591 -0,03  
Çeyrek 778 795 -0,02  
Gümüş.Ons 24,69 24,73 -0,39  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,04  
B. Petrol 42,32 42,32 0,60  
Seans Raporu 15:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru