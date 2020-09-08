Orman ürünleri sektörü 30 ülkeye ihracatını katladı













AA

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ağustos ihracatı 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 3,54 artış gösterdi.

Geçen ay 427 milyon 625 bin dolarlık dış satım yapan sektörün ocak-ağustos ihracatı ise 2019'un aynı dönemine nazaran yüzde 3 azalışla 3 milyar 430 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart, nisan ve mayısta düşen ihracat rakamlarının haziranda toparlanmaya geçmesiyle özellikle bazı ülkelere yapılan dış satımlarda ciddi artışlar yaşandı.

Ocak-ağustos döneminde 205 ülkeye ihracat yapılan Türkiye'den geçen ay Çin, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İzlanda, Kanada, Moğolistan, Sırbistan ve Sudan'ın aralarında bulunduğu 30 ülkeye dış satımda 2019'un ağustosuna göre yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı.

Çin'e ihracat yaklaşık 10'a katlandı

En fazla ihracat 66 milyon 503 bin dolarla sektörün önemli pazarlarından Irak'a yapıldı. Bu ülkenin ardından en fazla dış satım 22 milyon 990 bin dolarla İsrail'e gerçekleştirildi.

En çok ihracat yapılan üçüncü ülke İngiltere'ye ise geçen ay 19 milyon 190 bin dolarlık ürün gönderildi.

Sektörde dünya genelinde yüzde 35 pazar payına sahip olan Çin'e gerçekleştirilen ihracatta ciddi artış görüldü.

Çin'e dış satım, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 829 artarak 1 milyon 77 bin dolardan, 10 milyon 14 bin dolara yükseldi. Bu ülkeye ocak-ağustos döneminde ihracat ise yüzde 150 artışla 22 milyon 894 bin dolardan, 57 milyon 437 bin dolara çıktı.

Sektörün son dönemde ağırlık verdiği ülkelerden Brezilya'ya dış satım yüzde 236,91 artışla 1 milyon 590 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ağustos ayında 1 milyon 840 bin dolarlık ürün gönderilen Kanada'ya gerçekleştirilen dış satım yüzde 115,53 oranında artarak 3 milyon 967 bin dolara ulaştı.

Avrupa ülkelerinden Sırbistan'a ihracat da yüzde 123,64 artışla 979 bin dolardan, 2 milyon 191 bin dolara çıktı.

"Arkadaşlarımız pandemide boş durmamış"

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, Türk mobilyasının dünyadaki değerinin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Türk mobilya sektörünün dünyanın dört bir yanına ürün ihraç ettiğini vurgulayan Ayhan, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde özverili çalışmalarından dolayı, yılmadan, usanmadan ihracat düşünen meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. 8 meslek gurubu geçen yılın ağustos ayına göre yükselişte. Bunlardan biri de mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü. Mobilyacılarımızı tebrik ediyorum, arkadaşlarımız pandemi sürecinde boş durmamış. Fuarlar olmamasına rağmen mobilyada ihracatımız geçen yılın ağustos ayına göre artış gösterdi. Ülkemiz ve İnegöl mobilyacıları adına sevindirici bir durum."