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OSB`lerin yatırım projelerine destek

03.07.2020 11:31

Son güncelleme : 03.07.2020 11:31
OSB`ler yatırım projeleri için bankalardan kullandıkları kredilere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından faiz desteği alabilecek.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid 19 salgını sürecinde OSB içinde yatırımların  gerçekleşmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle tahsis süresi tamamlanan  katılımcılara OSB Yönetim Kurulu ve Bakanlık tarafından süre uzatımı  verilebilecek. OSB Yönetim Kurulu yapı ruhsatını alamayan yatırımcılara ilave 6  ay süre verebilecek, Bakanlık ise OSB Yönetim Kurulu tarafından verilen ilave  süreler içinde de yatırımını tamamlayamayanlara 1 1 yıl uzatma verebilecek.

OSB'lere bankalardan yatırım projeleri için kullandıkları kredilere  ilişkin bakanlıkça faiz  desteği verilmesine ilişkin düzenleme, uygulamanın  etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla sadeleştirildi. Yeni  düzenlemeyle OSB'lerin yatırım projeleri için kullandıkları kredilere bakanlıkça  faiz desteği verilmesi mümkün olacak.

OSB'lerin bakanlıktan izin alarak kuracakları anonim şirketlerin, OSB  içindeki parsellerin üst yapılı/üstyapısı alım, satım, kiralama ve üst hakkı  tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirebilmesine imkan tanındı. Düzenlemeyle  yatırımcıların kaynaklarını gayrimenkul ve inşaat yerine üretim ve işletme  süreçlerine tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız sanayi  alanlarına kiralama ve üst hakkı gibi alternatif yöntemlerle ulaşmasını sağlamak,  özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu koşullarda sanayi üretim  alanlarını geliştirerek yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amaçlandı.

Kovid 19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla  alınan tedbirler kapsamında OSB ve OSBÜK genel kurulları ertelendiğinden, genel  kurulların yılın ilk 6 ayı içinde düzenlenmesine ilişkin hükümler toplantıların  yıl içinde herhangi bir zamanda yapılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden  düzenlendi.




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