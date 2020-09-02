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Otomobil satışları arttı

02.09.2020 10:50

Son güncelleme : 02.09.2020 10:53
Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet oldu.



Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2020 Ağustos ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı raporunu paylaştı. Buna göre 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 68,4 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 artarak 403 bin 2 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 64,2 oranında artarak 317 bin 394 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 86,1 artarak 85 bin 608 adede ulaştı.

Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Ağustos ayında yüzde 134,4, otomobil pazarı yüzde 106 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 265 oranında arttı. Aynı ayda otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 134,4 artarak 61 bin 533 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 artarak 17 bin 161 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,5 arttı.


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