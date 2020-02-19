Koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok yerinde otomotiv üreticileri bir süreliğine üretime ara veriyor. Bu durum artık alışıldık bir hal alırken İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover ilginç bir olaya imza attı. Firma, Çin`den gerekli olan parçaları yasak olmasına rağmen ülke dışına bavullarla çıkarmış.
Otomotiv devinden `yok artık` dedirtecek yöntem!
19.02.2020 13:42
Son güncelleme : 19.02.2020 13:50
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda marka mağazalarını kapatmış veya üretimini durdurma kararı almıştı. Ancak bu sefer çok daha ilginç bir olay yaşandı. BBC'nin haberine göre İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, koronavirüs nedeniyle tedarik zincirinin etkilenmemesi için Çin'den gerekli olan parçaları ülke dışına bavullarla çıkarmış.
FARKLI YÖNTEME BAŞVURUYORLAR
Çin’de yaşanan koronavirüs krizi nedeniyle üretiminin aksamaması için şirketler çok farklı yöntemlere başvuruyorlar.
İngiliz otomotiv devi, Tata Motors çatısı altında bulunan Jaguar Land Rover tepesindeki isim Ralf Speth Convertry’deki bir etkinlikte, “Bu hafta üretim açısından güvendeyiz ve hatta 3 hafta sonunda parçalarımız bitiyor” dedi. Hatta bu etkinlikte “Çin’den İngiltere’ye bavullar halinde parçalarla uçtuk” dedi.
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