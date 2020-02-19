GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Otomotiv devinden `yok artık` dedirtecek yöntem!

19.02.2020 13:42

Son güncelleme : 19.02.2020 13:50
Koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok yerinde otomotiv üreticileri bir süreliğine üretime ara veriyor. Bu durum artık alışıldık bir hal alırken İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover ilginç bir olaya imza attı. Firma, Çin`den gerekli olan parçaları yasak olmasına rağmen ülke dışına bavullarla çıkarmış.



Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda marka mağazalarını kapatmış veya üretimini durdurma kararı almıştı. Ancak bu sefer çok daha ilginç bir olay yaşandı. BBC'nin haberine göre İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, koronavirüs nedeniyle tedarik zincirinin etkilenmemesi için Çin'den gerekli olan parçaları ülke dışına bavullarla çıkarmış.

FARKLI YÖNTEME BAŞVURUYORLAR

Çin’de yaşanan koronavirüs krizi nedeniyle üretiminin aksamaması için şirketler çok farklı yöntemlere başvuruyorlar.

İngiliz otomotiv devi, Tata Motors çatısı altında bulunan Jaguar Land Rover tepesindeki isim Ralf Speth Convertry’deki bir etkinlikte, “Bu hafta üretim açısından güvendeyiz ve hatta 3 hafta sonunda parçalarımız bitiyor” dedi. Hatta bu etkinlikte “Çin’den İngiltere’ye bavullar halinde parçalarla uçtuk” dedi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:34119.270
Değişim :  -0,25% |  -303,78
Açılış :  120.036  
Önceki Kapanış :  119.574  
En Yüksek
120.465 En Düşük
118.819
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 3,39 524.553.019 % 15,31  
RALYH 8,76 876 % 14,96  
YBTAS 4.499,10 305.442 % 10,00  
ORMA 4,96 62.072 % 9,98  
TSPOR 7,12 385.527.935 % 9,71  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8365 7,8758 % -0,35  
Frank 6,1316 6,1686 % -0,27  
Riyal 1,6099 1,6180 % -0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.610 1.610 6,74  
Altın Gr. 313 314 0,79  
Cumhuriyet 2.077 2.109 18,00  
Tam 2.067 2.118 17,79  
Yarım 999 1.025 8,61  
Çeyrek 501 512 4,30  
Gümüş.Ons 18,34 18,39 0,14  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,02  
B. Petrol 58,49 58,49 0,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru