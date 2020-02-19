Otomotiv devinden `yok artık` dedirtecek yöntem!















Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda marka mağazalarını kapatmış veya üretimini durdurma kararı almıştı. Ancak bu sefer çok daha ilginç bir olay yaşandı. BBC'nin haberine göre İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, koronavirüs nedeniyle tedarik zincirinin etkilenmemesi için Çin'den gerekli olan parçaları ülke dışına bavullarla çıkarmış.Çin’de yaşanan koronavirüs krizi nedeniyle üretiminin aksamaması için şirketler çok farklı yöntemlere başvuruyorlar.İngiliz otomotiv devi, Tata Motors çatısı altında bulunan Jaguar Land Rover tepesindeki isim Ralf Speth Convertry’deki bir etkinlikte, “Bu hafta üretim açısından güvendeyiz ve hatta 3 hafta sonunda parçalarımız bitiyor” dedi. Hatta bu etkinlikte “Çin’den İngiltere’ye bavullar halinde parçalarla uçtuk” dedi.