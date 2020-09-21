Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Otomotiv sektöründen 5,5 milyar dolarlık `parça` ihracatı

21.09.2020 11:41

Son güncelleme : 21.09.2020 11:44
Türkiye`den yılın 8 ayında 5 milyar 535 milyon 46 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ihracatı gerçekleştirildi.



AA

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, ocak-ağustos döneminde otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otomotiv yan sanayi", 193 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı.

Otomotiv sektörünün toplam ihracatında yüzde 38 paya sahip parça satışında en fazla ürün Almanya'ya gönderildi. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye 1 milyar 214 milyon 249 bin dolarlık ürün satışına imza atıldı. Almanya, sektörün parça ihracatında yüzde 21,93 paya sahip oldu.

Otomotiv tedarik endüstrinde faaliyet gösteren firmalar, ikinci sıradaki İtalya'ya aynı süreçte 311 milyon 678 bin dolarlık satış yaptı. Üçüncü sıradaki Romanya'ya dış satım ise 307 milyon 232 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, yılın 8 ayında önemli pazarlardan Fransa'ya 306 milyon 604 bin, ABD'ye 305 milyon 376 bin, İngiltere'ye 287 milyon 87 bin, İspanya'ya 231 milyon 649 bin, Rusya'ya 229 milyon 292 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca Polonya, Slovenya, Belçika, Fas ve Hollanda'ya 100'er milyon doların üzerinde dış satım yapıldı.

Azerbaycan'a yüzde 58, Brezilya'ya yüzde 26 ihracat artışı

Geçen yılın ilk 8 ayında Brezilya'ya 56 milyon 763 bin dolarlık ihracat yapan otomotiv yan sanayicileri, 2020'nin ocak-ağustos döneminde dış satımını yüzde 26,19 artırarak 71 milyon 629 bin dolara yükseltti.

Sektörün Azerbaycan'a yaptığı ihracatta da yüzde 58 artış görüldü. Bu ülkeye dış satım 27 milyon 462 bin dolardan 43 milyon 410 bin dolara çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 17,68 artışla 31 milyon 256 bin dolardan 36 milyon 781 bin dolara ulaştı.


ETİKETLER
Otomotiv sektörüİhracatson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:281.107
Değişim :  -0,45% |  -5,02
Açılış :  1.112  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.115 En Düşük
1.106
BIST En Aktif Hisseler11:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 15,07 1.503.835 % 10,00  
EGPRO 21,34 6.276.279 % 10,00  
TKURU 531,30 603.026 % 10,00  
RODRG 5,28 173.886 % 10,00  
DNISI 8,91 2.619.718 % 10,00  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Dolar 7,5939 7,5981 % 0,56  
Euro 8,9600 8,9667 % 0,05  
Sterlin 9,7326 9,7814 % 0,02  
Frank 8,2950 8,3449 % 0,49  
Riyal 2,0186 2,0287 % 0,51  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.939 -12,00  
Altın Gr. 475 475 0,84  
Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.139 3.217 20,21  
Yarım 1.517 1.556 9,77  
Çeyrek 761 778 4,89  
Gümüş.Ons 26,49 26,53 -0,25  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,03  
B. Petrol 42,23 42,23 -0,92  
Seans Raporu 11:28
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru