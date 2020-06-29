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Otomotiv şirketleri kar patlaması yaşadı

29.06.2020 11:30

Son güncelleme : 29.06.2020 11:30
Borsa İstanbul`da işlem gören otomotiv sektörü şirketlerinin net karı, 2020`nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,8 artarak 1 milyar 171 milyon liraya ulaştı.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv  sektöründe faaliyet gösteren ve 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal  tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın ilk çeyreğine  kıyasla yüzde 72,8 artarak 1 milyar 171 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde  otomotiv şirketlerinin öz kaynakları yüzde 18,7, satışları yüzde 12,8, aktifleri  ise yüzde 8,1 arttı.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 5'i bu yılın ilk çeyreğini  karla, 3'ü ise zararla kapattı. Söz konusu dönemde Türk Traktör'ün karını yüzde  1.000'den fazla artırarak 7,6 milyon liradan 84 milyon liraya çıkarması dikkati  çekti.

Karını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 31,7 artıran Ford  Otosan, 629,4 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan otomotiv şirketi oldu. Bu  dönemde en yüksek ikinci karı 346,2 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde  etti. Tofaş, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,6'lık kar  artışı sağladı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 69,5 milyon lira zarar açıklayan Doğuş  Otomotiv, bu yılın aynı döneminde 124,1 milyon kar elde etti. Benzer şekilde,  2019'un ilk 3 ayını yaklaşık 11 milyon lira zararla tamamlayan Otokar da bu yılın  aynı döneminde 22,3 milyon lira kar açıkladı.

Karsan Otomotiv'in 2019'un ilk çeyreğinde 31,8 milyon lira olan  zararı, bu yılın aynı döneminde 8,4 milyon liraya gerilerken, en yüksek zararı  Anadolu Isuzu açıkladı. Anadolu Isuzu'nun zararı 14,4 milyon liradan 17,7 milyon  liraya, Tümosan Motor ve Traktör'ün zararı ise yaklaşık yüzde 48 artışla 6 milyon  liradan 8,8 milyon liraya çıktı.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN TAMAMI ÖZ KAYNAKLARINI ARTIRDI

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin toplam öz kaynakları geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 11 milyar 910 milyon liraya  ulaşırken, şirketlerin tamamının öz kaynaklarını artırması dikkati çekti. Karsan  Otomotiv, öz kaynaklarını yüzde 115 artırarak bu bilanço kaleminde en iyi  performansı gösteren şirket oldu. Karsan'ı, yüzde 84 öz kaynak artışıyla Tümosan  Motor ve Traktör izledi.

Öz kaynaklarını yüzde 15 artıran Ford Otosan ise 4 milyar 17 milyon  lira ile en yüksek öz kaynağa sahip şirket konumunda bulunuyor.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 6'sı 2020'nin ilk  çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını artırırken, toplam satışlar  yaklaşık yüzde 12,8 artışla 17 milyar liradan 19,2 milyar liraya yükseldi.

Satışlarını yaklaşık yüzde 76 artıran Doğuş Otomotiv, bu alanda en iyi  performansı sergileyen şirket oldu. Doğuş Otomotiv'i, yaklaşık yüzde 46 artışla  Türk Traktör takip etti. Karsan Otomotiv, yüzde 26'lık düşüşle satışları en fazla  azalan şirket oldu.

Söz konusu 8 şirketten 7'si 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı  dönemine göre aktiflerini artırırken, şirketlerin aktif toplamları yüzde 8,1  yükselişle 46,6 milyar liraya ulaştı. Tümosan Motor ve Traktör yüzde 70,8 artışla  aktiflerini en çok artıran şirket olarak kayıtlara geçti. Yüzde 11 artışla  aktiflerini 16,6 milyar liraya çıkaran Ford Otosan da bu bilanço kalemindeki  liderliğini sürdürdü.

ANADOLU ISUZU BORSADA POZİTİF AYRIŞTI

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin hisselerinin fiyatı 2020'ye  iyi bir başlangıç yapsa da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla küresel  bazda sert düşen hisse fiyatlarından otomotiv şirketleri de etkilendi.

Borsa'da işlem gören 8 şirketin 7'sinin hisse senedi fiyatı yılın ilk  çeyreğinde yüzde 20'nin üzerinde değer kaybederken, Anadolu Isuzu hissesi,  ocak-mart döneminde yüzde 39 getiriyle pozitif ayrıştı.

Bu dönemde hisse senedi fiyatı en çok gerileyen şirket, yüzde 33,3 ile  Tümosan Motor ve Traktör oldu. Tümosan Motor ve Traktör'ü, yüzde 29,8 ile Tofaş  Otomobil takip etti.

Yılın ilk 3 ayında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yaklaşık  yüzde 22 değer kaybetmişti.




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VERUS 26,40 5.061.857 % 10,00  
PRKAB 4,76 43.084.627 % 9,93  
VERTU 5,55 3.830.255 % 9,90  
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